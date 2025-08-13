закрыть
52-летний боксер бросил вызов Усику и хочет побить рекорд Формана

  • 13.08.2025, 20:33
52-летний боксер бросил вызов Усику и хочет побить рекорд Формана
Айк Ибеабучи

23 августа он вернется на ринг после 26-летней паузы.

Нигерийский боксер супертяжелого веса Айк Ибеабучи (20−0, 15 КО) заявил, что попытается забрать титулы абсолютного чемпиона мира у украинца Александра Усика.

23 августа Ибеабучи вернется на ринг после 26-летней паузы. Соперником 52-летнего боксера станет Идрис Афинни.

По словам нигерийца, он хочет превзойти достижение легендарного Джорджа Формана, который был чемпионом мира в хевивейте в 46 лет.

«Приятно наконец-то вернуться на ринг. 26 лет — это долгое время. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Я хочу стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе в мире.

Я в лучшей форме, чем был, когда победил Дэвида Туа в 1997 году и нокаутировал Криса Берда в 1999 году. В течение 26 лет я тренировался как физически, так и умственно. Я учился в колледже и получил три степени, а также работаю помощником юриста. Когда ум и тело в гармонии, ты становишься чрезвычайно опасным.

Моя цель — бой с Александром Усиком за титул. Усик хранит мои пояса в тепле. Если бы у меня была возможность побороться за чемпионство в супертяжелом весе, я бы никогда не проиграл, и эти пояса все еще были бы у меня», — цитирует Ибеабучи World Boxing News.

Последний бой Ибеабучи провел в марте 1999 года, когда в пятом раунде нокаутировал Криса Берда.

С 1999 по 2015 год Айк находился в тюрьме из-за избиения и попытки сексуального насилия. В 2015-м он вышел на свободу, а в 2016-м снова попал в тюрьму, окончательно выйдя из нее в 2020 году.

