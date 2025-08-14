В России запретили песни группы «Ленинград» 5 14.08.2025, 10:40

Стали известны названия запрещенных композиций.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о признании пяти песен группы «Ленинград» запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. Как пишет «Вёрстка», изучившая судебную картотеку, под запрет попали композиции «Кандидат», «Нет **йне», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русский».

Ранее сотрудники Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в ходе лингвистической экспертизы пришли к выводу, что в текстах этих песен содержатся «признаки побуждения к насильственным действиям, а также к поступкам, представляющим угрозу духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому здоровью несовершеннолетних». При этом в экспертном заключении не были указаны конкретные фразы или формулировки, которые могли бы оказывать подобное воздействие.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба члена Совета Федерации Маргариты Павловой, направленная в прокуратуру в 2024 году. После получения обращения надзорное ведомство инициировало лингвистическую экспертизу текстов песен, которую провели специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Помимо самих музыкальных композиций, суд запретил 10 интернет-страниц с их текстами. Однако на момент публикации материала все пять спорных песен были доступными в крупнейших стриминговых сервисах, включая «Яндекс Музыку», Spotify и Apple Music, отмечает издание.

