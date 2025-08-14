закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России запретили песни группы «Ленинград»

5
  • 14.08.2025, 10:40
  • 5,078
В России запретили песни группы «Ленинград»

Стали известны названия запрещенных композиций.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о признании пяти песен группы «Ленинград» запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. Как пишет «Вёрстка», изучившая судебную картотеку, под запрет попали композиции «Кандидат», «Нет **йне», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русский».

Ранее сотрудники Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в ходе лингвистической экспертизы пришли к выводу, что в текстах этих песен содержатся «признаки побуждения к насильственным действиям, а также к поступкам, представляющим угрозу духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому здоровью несовершеннолетних». При этом в экспертном заключении не были указаны конкретные фразы или формулировки, которые могли бы оказывать подобное воздействие.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба члена Совета Федерации Маргариты Павловой, направленная в прокуратуру в 2024 году. После получения обращения надзорное ведомство инициировало лингвистическую экспертизу текстов песен, которую провели специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Помимо самих музыкальных композиций, суд запретил 10 интернет-страниц с их текстами. Однако на момент публикации материала все пять спорных песен были доступными в крупнейших стриминговых сервисах, включая «Яндекс Музыку», Spotify и Apple Music, отмечает издание.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников