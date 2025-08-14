закрыть
14 августа 2025, четверг
ISW: Россияне проговорились перед саммитом на Аляске

  • 14.08.2025, 12:31
Европе и США понятны планы Кремля.

Россия пытается скрыть неравенство сил и влияния между Соединенными Штатами и Россией, представляя саммит на Аляске как событие уровня Ялтинской конференции 1945 года.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW констатируют, что Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы изобразить Россию как влиятельную мировую силу, равную Соединенным Штатам, и представить Владимира Путина как равного президенту США Дональду Трампу. Ведущий российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 13 августа намекнул на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом. Он заявил, что ее участники — Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль — «выиграли Вторую мировую войну», а Трамп и Путин якобы «предотвратят Третью мировую войну».

Как отмечают в ISW, подобные попытки Москвы сравнить саммит США и России 15 августа с Ялтинской конференцией 1945 года являются «попыткой скрыть неравенство сил между США и РФ» и представить Россию как страну с гораздо более сильными дипломатическими, военными и экономическими позициями, чем на самом деле.

ISW отмечает, что что Ялтинская конференция 1945 года привела к заключению соглашения по послевоенной Европе, тогда как Трамп и другие американские чиновники повторяли, что саммит 15 августа не приведет ни к каким соглашениям между США и Россией по окончанию войны в Украине.

Напомним, «коалиция решительных» выдвинула четыре ключевых требования по завершению войны в Украине. Европа выступает против того, чтобы ВСУ имели какие-то ограничения в рамках будущей мирной сделки между РФ и Украиной. Также Москва не должна иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

