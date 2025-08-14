закрыть
14 августа 2025, четверг, 8:58
«Коалиция решительных» выдвинула четыре ключевых требования по завершению войны в Украине

  • 14.08.2025, 7:51
«Коалиция решительных» выдвинула четыре ключевых требования по завершению войны в Украине
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Фото: president.gov.ua

Никаких ограничений для ВСУ и возможность вступления в ЕС и НАТО.

«Коалиция решительных» выступает против того, чтобы ВСУ имели какие-то ограничения в рамках будущей мирной сделки между РФ и Украиной. Также Москва не должна иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Там отметили, что между «Коалицией решительных» с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также президентом США Дональдом Трампом - прошла виртуальная встреча.

Лидеры Франции, Германии и Британии поприветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств и войны, развязанной Россией, а также достижению справедливого и прочного мира.

«Они (лидеры - ред.) ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию», - сказано в заявлении.

«Коалиция решительных» подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы как безопасности Украины, так и безопасности Европы.

Также лидеры повторили ряд ключевых требований, которые должны быть в ходе урегулирования российско-украинской войны.

Во-первых, содержательные переговоры могут иметь место только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий.

Во-вторых, санкции и более широкие экономические меры по оказанию на военную экономику РФ должны быть усилены. Так должно быть в случае, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

В третьих, «Коалиция решительных» подчеркнула, что международные границы не должны изменяться силой.

И в четвертом пункте речь идет о безопасности. В частности, Украина должна иметь надежные и убедительные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Коалиция подчеркнула, что готова играть активную роль, в том числе согласно планов тех, кто готов развернуть силы поддержки в стране после прекращения боевых действий

«Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО», - говорится в заявлении.

Также «Коалиция решительных» подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с Трампом, а также Зеленским и украинским народом «ради справедливого и прочного мира в Украине».

