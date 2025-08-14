В Беларусь прилетели очередные российские истребители
- 14.08.2025, 12:46
- 1,134
Предыдущая партия Су-30СМ2 прибыла в конце мая этого года.
В Беларусь 14 августа прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.
«Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Беларуси в воздушном пространстве», — сообщили в ведомстве.
Предыдущая партия этих истребителей прибыла в Беларусь в конце мая этого года.
Напомним, в 2017 году Беларусь заключила контракт на закупку российских истребителей Су-30СМ. В ВВС должны были поставить 12 машин. В ноябре 2019 года звено (четыре самолета) получила 61-я истребительная авиационная база в Барановичах.
Однако со второй партией Су-30СМ так гладко не получилось. С 2020 по 2024 год чиновники Минобороны Беларуси неоднократно заявляли о закупке и поставке новых истребителей, но сроки постоянно откладывались.