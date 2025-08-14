В Беларусь прилетели очередные российские истребители 14.08.2025, 12:46

1,134

Предыдущая партия Су-30СМ2 прибыла в конце мая этого года.

В Беларусь 14 августа прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.

«Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Беларуси в воздушном пространстве», — сообщили в ведомстве.

Предыдущая партия этих истребителей прибыла в Беларусь в конце мая этого года.

Напомним, в 2017 году Беларусь заключила контракт на закупку российских истребителей Су-30СМ. В ВВС должны были поставить 12 машин. В ноябре 2019 года звено (четыре самолета) получила 61-я истребительная авиационная база в Барановичах.

Однако со второй партией Су-30СМ так гладко не получилось. С 2020 по 2024 год чиновники Минобороны Беларуси неоднократно заявляли о закупке и поставке новых истребителей, но сроки постоянно откладывались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com