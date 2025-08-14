закрыть
14 августа 2025, четверг, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь прилетели очередные российские истребители

  • 14.08.2025, 12:46
  • 1,134
В Беларусь прилетели очередные российские истребители

Предыдущая партия Су-30СМ2 прибыла в конце мая этого года.

В Беларусь 14 августа прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.

«Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Беларуси в воздушном пространстве», — сообщили в ведомстве.

Предыдущая партия этих истребителей прибыла в Беларусь в конце мая этого года.

Напомним, в 2017 году Беларусь заключила контракт на закупку российских истребителей Су-30СМ. В ВВС должны были поставить 12 машин. В ноябре 2019 года звено (четыре самолета) получила 61-я истребительная авиационная база в Барановичах.

Однако со второй партией Су-30СМ так гладко не получилось. С 2020 по 2024 год чиновники Минобороны Беларуси неоднократно заявляли о закупке и поставке новых истребителей, но сроки постоянно откладывались.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников