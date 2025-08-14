Журналисты рассказали о хитрой тактике Зеленского перед саммитом на Аляске 5 14.08.2025, 14:10

3,662

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Президенту Украины удалось объединить западных союзников.

Украина в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах и помешать Москве диктовать условия.

Об этом в четверг, 14 августа, пишет The New York Times, подчеркивая, что после того, как Трамп заявил о своем намерении встретиться с Путиным 15 августа, а тезисы относительно территориального обмена обрели ясность, украинский лидер Владимир Зеленский активизировал усилия по объединению союзников Украины.

В среду, 6 августа, Зеленский по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с Трампом и европейскими лидерами. Президент США сообщил, что Москва готова прекратить военные действия в рамках соглашения, которое предполагает территориальный обмен между страной-агрессором РФ и Украиной, пишет NYT со ссылкой на информированные источники Увидев возможность посредничества в прекращении войны РФ против Украины, Трамп сообщил своим собеседникам, что встретится с Путиным с целью заключить соглашение.

В этот момент «Трамп задействовал два самых глубоких страха Киева», пишет NYT. То, что в рамках мирного соглашения его заставят отдать украинские территории Москве. И что российскому диктатору дадут возможность выйти из дипломатической изоляции.

«Это был прямой вызов основополагающим принципам Украины, согласно которым территориальные вопросы должны решаться только после прекращения огня и что никакие соглашения не могут быть заключены без участия Киева», — подчеркивается в статье.

После этого разговора последовали дни судорожной дипломатии. Пытаясь избежать отстранения от участия в переговорах и помешать Кремлю диктовать условия мирных переговоров, Зеленский общался с почти 30 мировыми лидерами. Кроме того, главные советники президента Украины встречались как онлайн, так и лично с высокопоставленными чиновниками Европы и США.

Украина, подчеркивает NYT, задействовала отточенную за годы полномасштабной войны тактику — сплочение союзников путем постоянных закулисных звонков и встреч для сохранения места за столом переговоров. Чтобы сформировать единый фронт и донести свою позицию Вашингтону, Киев активно опирался на своих европейских партнеров.

Издание также указывает, что первой задачей Киева было четко понять, в чем именно заключаются предложения Москвы для завершения боевых действий. По словам собеседников NYT, слова Трампа были расплывчаты и оставалось неясным, об обмене каких территорий идет речь.

Впоследствии стало понятно, что РФ требует, чтобы Киев отказался от территорий на востоке Украины, которые остаются под контролем Сил обороны Украины, в обмен на прекращение огня. Киев попытался убедить Вашингтон в опасности российского предложения.

Для укрепления своей позиции Украина привлекла европейских союзников.

«За последнюю неделю Зеленский провел телефонные переговоры с более чем 20 европейскими лидерами, в том числе несколько раз с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — отмечается в статье.

Эта стратегия, подчеркивает NYT, похожа на уже знакомую тактику, которая впервые была применена весной текущего года, когда лидеры Европы неоднократно связывались с Трампом, чтобы отстоять интересы Украины в ходе предыдущих раундов мирных переговоров. Также они взяли на себя роль посредников в моменты, когда между Киевом и Вашингтоном царила напряженность.

Кульминацией дипломатических дискуссий, длившихся эту неделю, стала онлайн-встреча европейских лидеров, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в среду, 13 августа. Европейцы подтвердили свои ключевые принципы: сначала должно быть прекращение огня; нынешние линии фронта должны стать отправной точкой для любых переговоров, включая те, которые касаются территориальных вопросов; любое соглашение должно включать гарантии безопасности Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com