закрыть
14 августа 2025, четверг, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисты рассказали о хитрой тактике Зеленского перед саммитом на Аляске

5
  • 14.08.2025, 14:10
  • 3,662
Журналисты рассказали о хитрой тактике Зеленского перед саммитом на Аляске
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Президенту Украины удалось объединить западных союзников.

Украина в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах и помешать Москве диктовать условия.

Об этом в четверг, 14 августа, пишет The New York Times, подчеркивая, что после того, как Трамп заявил о своем намерении встретиться с Путиным 15 августа, а тезисы относительно территориального обмена обрели ясность, украинский лидер Владимир Зеленский активизировал усилия по объединению союзников Украины.

В среду, 6 августа, Зеленский по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с Трампом и европейскими лидерами. Президент США сообщил, что Москва готова прекратить военные действия в рамках соглашения, которое предполагает территориальный обмен между страной-агрессором РФ и Украиной, пишет NYT со ссылкой на информированные источники Увидев возможность посредничества в прекращении войны РФ против Украины, Трамп сообщил своим собеседникам, что встретится с Путиным с целью заключить соглашение.

В этот момент «Трамп задействовал два самых глубоких страха Киева», пишет NYT. То, что в рамках мирного соглашения его заставят отдать украинские территории Москве. И что российскому диктатору дадут возможность выйти из дипломатической изоляции.

«Это был прямой вызов основополагающим принципам Украины, согласно которым территориальные вопросы должны решаться только после прекращения огня и что никакие соглашения не могут быть заключены без участия Киева», — подчеркивается в статье.

После этого разговора последовали дни судорожной дипломатии. Пытаясь избежать отстранения от участия в переговорах и помешать Кремлю диктовать условия мирных переговоров, Зеленский общался с почти 30 мировыми лидерами. Кроме того, главные советники президента Украины встречались как онлайн, так и лично с высокопоставленными чиновниками Европы и США.

Украина, подчеркивает NYT, задействовала отточенную за годы полномасштабной войны тактику — сплочение союзников путем постоянных закулисных звонков и встреч для сохранения места за столом переговоров. Чтобы сформировать единый фронт и донести свою позицию Вашингтону, Киев активно опирался на своих европейских партнеров.

Издание также указывает, что первой задачей Киева было четко понять, в чем именно заключаются предложения Москвы для завершения боевых действий. По словам собеседников NYT, слова Трампа были расплывчаты и оставалось неясным, об обмене каких территорий идет речь.

Впоследствии стало понятно, что РФ требует, чтобы Киев отказался от территорий на востоке Украины, которые остаются под контролем Сил обороны Украины, в обмен на прекращение огня. Киев попытался убедить Вашингтон в опасности российского предложения.

Для укрепления своей позиции Украина привлекла европейских союзников.

«За последнюю неделю Зеленский провел телефонные переговоры с более чем 20 европейскими лидерами, в том числе несколько раз с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — отмечается в статье.

Эта стратегия, подчеркивает NYT, похожа на уже знакомую тактику, которая впервые была применена весной текущего года, когда лидеры Европы неоднократно связывались с Трампом, чтобы отстоять интересы Украины в ходе предыдущих раундов мирных переговоров. Также они взяли на себя роль посредников в моменты, когда между Киевом и Вашингтоном царила напряженность.

Кульминацией дипломатических дискуссий, длившихся эту неделю, стала онлайн-встреча европейских лидеров, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в среду, 13 августа. Европейцы подтвердили свои ключевые принципы: сначала должно быть прекращение огня; нынешние линии фронта должны стать отправной точкой для любых переговоров, включая те, которые касаются территориальных вопросов; любое соглашение должно включать гарантии безопасности Украине.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников