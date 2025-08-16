закрыть
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

  • 16.08.2025, 8:07
  • 4,918
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Обсуждалось много вопросов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось много вопросов в которых Штаты и Россия пришли к согласию.

Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Fox News, сообщает РБК-Украина.

Журналист спросил Трампа, будет ли предусматривать мирное соглашение России и Украины в частности обмены территориями, гарантии безопасности и тому подобное.

«Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились», - сказал Трамп.

В то же время, журналист напомнил, что Трамп говорил об «одном важном вопросе», по которому не удалось прийти к согласию, и спросил готов ли Трамп озвучить этот вопрос.

«Нет, я бы не хотел. Думаю, кто-то собирается обнародовать это. Возможно, кто-то другой это сделает, но я бы предпочел сначала попытаться решить его. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще совсем не завершенное соглашение. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться», - сказал Трамп.

Стоит заметить, что в этом интервью Трамп заявил, что обсуждал с Путиным как территории, так и гарантии для Украины. Хотя накануне Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с Путиным не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

