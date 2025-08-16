Трамп после встречи с Путиным: Сделки нет 16.08.2025, 2:21

2,910

Встреча в узком составе проходила более двух с половиной часов.

По итогам саммита сделки достичь не удалось, заявил президент США Дональд Трамп.

«Полного взаимопонимания найти не удалось», — добавил он.

При этом Трамп заявил, что разговор был продуктивным. «Мы добились большого прогресса сегодня», — добавил он.

«Мы не совсем достигли цели, но добились прогресса», — сказал также Трамп.

Совместный обед российских и американских делегаций отменен, Трамп возвращается в Вашингтон, сообщил Белый дом. Ни Путин, ни Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов.

