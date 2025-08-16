закрыть
Трамп посоветовал Зеленскому «заключить сделку»

  • 16.08.2025, 8:12
  • 3,278
Трамп посоветовал Зеленскому «заключить сделку»

Президент США заявил о трехсторонней встрече.

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «заключить сделку» с Россией. Такое заявление он сделал после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Fox News.

«Заключите соглашение. Надо заключить соглашение. Послушайте, Россия - очень большое государство. А они - нет. Они замечательные солдаты (речь об украинцах - ред.)», - сказал Трамп журналисту Fox News.

Он также в привычной для себя манере напомнил, что во время своего первого президентства передал Украине американские противотанковые ракеты «Джавелин».

«Но, знаете, у них также было лучшее оборудование. Знаете, у них было наше оборудование. И я дал им «Джавелины», если вы помните, во время моего первого срока», - добавил президент США.

В то же время Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и ним самим может состояться довольно скоро. Но он не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.

«И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я был на их встрече. Я там буду», - сказал Трамп.

