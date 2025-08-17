Очередь авто на польско-белорусской границе продолжает расти

Очередь авто на польско-белорусской границе продолжает расти1
- 17.08.2025, 10:06
- 2,020
Это новый рекорд.
Вчера днем очередь из авто впервые превысила 4000 машин. Сегодня там к 8 часам утра — 4160 авто.
По состоянию на 8:00 утра 17 августа на белорусской стороне границы с Польшей в единственном для легковых машин пункте пропуска «Брест» продолжается скопление транспорта. По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, в очереди находятся 4160 легковых автомобилей и 104 автобуса.
ГПК советует выбирать альтернативные пути выезда. Погранпереход «Брест» — единственный переход для легковых автомобилей и автобусов на границе с Польшей после закрытия «Кузницы» и «Берестовицы».
Есть два перехода на границе с Литвой. Там сейчас в общей сложности стоит 260 машин и нет очереди из автобусов.
На латвийской границе в Григоровщине очередей нет.