У Японии появился сильный союзник в противостоянии с Китаем
18.08.2025, 12:59

Обе страны критикуют Пекин за содействие российской военной машине.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепуль в начале своего первого официального визита в Японию назвал страну «главным партнером» Берлина в Азии и подчеркнул значение стратегического сотрудничества между двумя странами. Вадепуль отметил, что Берлин и Токио объединяет «долгая, глубокая и близкая дружба», основанную на общих ценностях демократии и верховенства закона, что особенно важно «в эпоху кризисов и конфликтов», пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Совместно с японским коллегой Такеши Иваей он подчеркнул, что в нынешних условиях тесное сотрудничество стран с общими интересами становится «крайне необходимым». Вадепуль сослался на ситуацию в Украине, Газе и Иране, как примеры региональных и глобальных угроз, требующих скоординированных действий.

Особое внимание немецкий министр уделил Китаю, назвав его «все более агрессивным» и обвиняя в угрозах одностороннего изменения границ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что действия Китая в Тайваньском проливе и в Восточно- и Южно-Китайском морях могут иметь «серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики», угрожая фундаментальным принципам международного сосуществования.

Вадепуль также раскритиковал поддержку Китая российской военной машины в ходе вторжения в Украину. Он отметил, что без участия Китая «война агрессии против Украины была бы невозможна», указав на роль Пекина как крупнейшего поставщика товаров двойного назначения для России и ее основного покупателя нефти и газа.

В рамках визита Вадепуль выступит на японском «Фонде мира», а также встретится с премьер-министром Сигэру Исибой, после чего отправится в Индонезию.

Визит демонстрирует стремление Берлина и Токио укреплять стратегическое партнерство и совместно противостоять вызовам со стороны Китая и угрозам мировой безопасности.

