Видео: китайский блогер построил мини-метро для своих котов

Видео: китайский блогер построил мини-метро для своих котов1
- 18.08.2025, 20:42
С эскалатором и синхронными дверями.
Видеоблогер из Китая Син Чжилэй завершил необычный проект – он построил полноценное мини-метро для своих котов. В конструкции есть туннели, станция и даже работающий поезд с автоматическими дверями, пишет TechEBlog.
Син Чжилэй – инженер по образованию. Идея создать метро для котов возникла после того, как подписчики оценили его предыдущий проект – масштабный домик для питомцев – и предложили что-то еще более впечатляющее.
В этом доме уже были кибертрак, спа-салон, квадроцикл, супермаркет, гараж и даже театр. Метро стало логичным продолжением «кошачьей вселенной». На его строительство ушло четыре месяца.
Особую сложность вызвали синхронизация дверей поезда с дверями платформы и создание мини-эскалатора – для этого потребовались инженерные знания и немало креативности. В итоге поезд движется по туннелям и прибывает на станцию Cattown, где его «встречает» голосовое объявление.
Проект – часть большого кошачьего мира, который Син строит для своих домашних (и не только) животных.