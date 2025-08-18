закрыть
18 августа 2025, понедельник
Видео: китайский блогер построил мини-метро для своих котов

  • 18.08.2025, 20:42
Видео: китайский блогер построил мини-метро для своих котов

С эскалатором и синхронными дверями.

Видеоблогер из Китая Син Чжилэй завершил необычный проект – он построил полноценное мини-метро для своих котов. В конструкции есть туннели, станция и даже работающий поезд с автоматическими дверями, пишет TechEBlog.

Син Чжилэй – инженер по образованию. Идея создать метро для котов возникла после того, как подписчики оценили его предыдущий проект – масштабный домик для питомцев – и предложили что-то еще более впечатляющее.

В этом доме уже были кибертрак, спа-салон, квадроцикл, супермаркет, гараж и даже театр. Метро стало логичным продолжением «кошачьей вселенной». На его строительство ушло четыре месяца.

Особую сложность вызвали синхронизация дверей поезда с дверями платформы и создание мини-эскалатора – для этого потребовались инженерные знания и немало креативности. В итоге поезд движется по туннелям и прибывает на станцию Cattown, где его «встречает» голосовое объявление.

Проект – часть большого кошачьего мира, который Син строит для своих домашних (и не только) животных.

