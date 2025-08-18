Английский гольфист заработал более $2 миллионов благодаря мухе 3 18.08.2025, 21:09

2,896

Видеофакт.

Английский гольфистТомми Флитвуд получил неожиданную помощь от насекомого, что принесло ему свыше двух миллионов долларов на турнире BMW Championship в Мэриленде.

После его удара мяч остановился на самом краю лунки, но не падал внутрь. Повторы зафиксировали решающую роль мухи: насекомое находилось на мяче, когда тот замер, а затем переползло на другую его сторону. Это движение заставило мяч качнуться и скатиться в лунку.

Благодаря этому Флитвуд заработал бонус в размере $ 1,45 млн за попадание в Топ-30 рейтинга FedEx Cup, плюс призовые $728,750 за турнир. Общая сумма составила $2,178,75 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com