18 августа 2025, понедельник, 22:10
Английский гольфист заработал более $2 миллионов благодаря мухе

3
  • 18.08.2025, 21:09
  • 2,896
Видеофакт.

Английский гольфистТомми Флитвуд получил неожиданную помощь от насекомого, что принесло ему свыше двух миллионов долларов на турнире BMW Championship в Мэриленде.

После его удара мяч остановился на самом краю лунки, но не падал внутрь. Повторы зафиксировали решающую роль мухи: насекомое находилось на мяче, когда тот замер, а затем переползло на другую его сторону. Это движение заставило мяч качнуться и скатиться в лунку.

Благодаря этому Флитвуд заработал бонус в размере $ 1,45 млн за попадание в Топ-30 рейтинга FedEx Cup, плюс призовые $728,750 за турнир. Общая сумма составила $2,178,75 млн.

