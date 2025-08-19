закрыть
Трамп восхитился загаром Мерца

  • 19.08.2025, 3:52
Трамп восхитился загаром Мерца
Фридрих Мерц

Шутка президента США вызвала смех среди присутствующих.

Президент США Дональд Трамп во время расширенной встречи с европейскими лидерами, которая 18 августа проходила в Белом доме в Вашингтоне, сказал каждому из них комплименты.

В частности, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, американский президент назвал его сперва «очень сильным лидером» и своим другом, а затем похвалили загар немецкого политика.

«Отлично выглядишь с этим загаром. Откуда у тебя такой загар? Я хочу такой же загар», – сказал Трамп.

Его шутка вызвала смех среди присутствующих.

