Трамп восхитился загаром Мерца
- 19.08.2025, 3:52
Шутка президента США вызвала смех среди присутствующих.
Президент США Дональд Трамп во время расширенной встречи с европейскими лидерами, которая 18 августа проходила в Белом доме в Вашингтоне, сказал каждому из них комплименты.
В частности, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, американский президент назвал его сперва «очень сильным лидером» и своим другом, а затем похвалили загар немецкого политика.
«Отлично выглядишь с этим загаром. Откуда у тебя такой загар? Я хочу такой же загар», – сказал Трамп.
Его шутка вызвала смех среди присутствующих.