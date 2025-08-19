Россия потеряла плацдарм на Донбассе 19.08.2025, 14:59

ВСУ отрезали россиян от основных сил.

Вооруженные силы Украины достигли успехов в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные военного обозревателя Константина Машовца, Трегубова и других экспертов, аналитики отмечают, что украинские подразделения ликвидировали российское выступление на этом направлении, изолировав части противника от основных сил. Фактически это выступление уже ликвидировано, а остатки врага зачищают в близлежащих селах.

Несмотря на то, что российские войска сейчас удерживают лишь небольшой участок фронта шириной около 2,5 км, в их сообщениях все чаще упоминается населенный пункт Родинское, расположенный к югу от Доброполья.

ISW отмечает: заметны признаки того, что оккупанты пытаются превратить тактическое продвижение небольших групп вокруг Доброполья в более масштабный прорыв.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 78 авиаударов, использовали четыре ракеты и 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, по Украине было выпущено 5 489 дронов-камикадзе и осуществлено 5 350 артобстрелов, среди которых 86 - из РСЗО.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 67 атак вблизи населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Луч, Покровск и ряда других.

Также враг активно действует на Новопавловском направлении (29 штурмов) и на Лиманском (26 атак). Кроме того, бои происходили на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Северском, Краматорском, Торецком, Ореховском и Приднепровском направлениях. На Гуляйпольском же отрезке сутки прошли без наступательных действий.

