В аннексированном Крыму возникли перебои с поставками топлива 19.08.2025, 17:23

Жителям полуострова предложили потерпеть до окончания войны.

В аннексированном Крыму возникли перебои с поставками топлива, в частности бензина марки АИ-95. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил назначенный Москвой «глава» полуострова Сергей Аксенов. По его словам, дефицит вызван сразу двумя факторами — сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом, пишет The Moscow Times.

«На части АЗС в Крыму сегодня наблюдаются перебои с определенными видами топлива. В первую очередь речь о бензине марки АИ-95. Совместно с федеральным правительством принимаем все возможные на сегодняшний день меры по закупке необходимых объемов топлива и стабилизации цен. Уверен, что полностью выровнять ситуацию возможно только с приходом в республику крупных вертикально-интегрированных компаний», — отметил Аксенов. Он при этом добавил, что полное восстановление рынка станет возможным лишь после завершения войны против Украины: «После окончания войны в Украине ряд вопросов уйдет и все это вернется на прежний уровень».

Накануне стало известно, что в Крыму и Забайкальском крае (бензин начали отпускать https://charter97.org/ru/news/2025/8/17/652378/) только по карточкам предприятиям и организациям. Как писал «Крымский ветер», ссылаясь на сообщения местных жителей, АИ-95 исчез с большинства заправок на полуострове. Там, где он еще остается, топливо отпускают преимущественно по талонам, а розничные цены резко выросли. На отдельных АЗС стоимость литра 95-го бензина достигла 69,95 рубля.

Согласно мониторинговым данным, резкий рост цен в Крыму начался с 7 августа. В начале месяца литр АИ-95 стоил около 69 рублей, тогда как в Краснодарском крае средняя цена составляла 65 рублей, а в среднем по России — около 63 рублей. При этом по всей стране бензин с начала 2025 года подорожал почти на 47%.

Основной причиной кризиса стали регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе из-за атак было остановлено не менее четырех крупных НПЗ, что вывело из строя около 13,5% всех мощностей переработки. За три недели Россия потеряла возможность перерабатывать 44,3 млн тонн нефти в год при общем потенциале отрасли в 328 млн тонн. При этом в 2024 году российские НПЗ переработали лишь 267 млн тонн нефти — минимальный показатель за последние 12 лет, сообщает Reuters.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com