В Армении пройдут американские военные учения 3 2.08.2025, 15:01

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Новый удар по «ОДКБ-шному братству».

Формальный союзник России и Беларуси готовится к совместным военным учениям с США, сообщает Deutsche Welle. Они пройдут в Армении с 12 по 20 августа.

Учения называются EAGLE PARTNER 2025. Их главная цель — «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях».

В итоге, конечно, эта «оперативная совместимость» будет использоваться не только в миротворческих миссиях.

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