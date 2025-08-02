В Армении пройдут американские военные учения

В Армении пройдут американские военные учения3
- 2.08.2025, 15:01
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Новый удар по «ОДКБ-шному братству».
Формальный союзник России и Беларуси готовится к совместным военным учениям с США, сообщает Deutsche Welle. Они пройдут в Армении с 12 по 20 августа.
Учения называются EAGLE PARTNER 2025. Их главная цель — «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях».
В итоге, конечно, эта «оперативная совместимость» будет использоваться не только в миротворческих миссиях.