закрыть
2 августа 2025, суббота, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Армении пройдут американские военные учения

3
  • 2.08.2025, 15:01
  • 1,728
В Армении пройдут американские военные учения

Новый удар по «ОДКБ-шному братству».

Формальный союзник России и Беларуси готовится к совместным военным учениям с США, сообщает Deutsche Welle. Они пройдут в Армении с 12 по 20 августа.

Учения называются EAGLE PARTNER 2025. Их главная цель — «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях».

В итоге, конечно, эта «оперативная совместимость» будет использоваться не только в миротворческих миссиях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич