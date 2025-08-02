В ВМС Украины подтвердили повреждения на базе Тихоокеанского флота РФ
- 2.08.2025, 22:39
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Разрушения произошли из-за землетрясения на Камчатке.
В Военно-морских силах ВСУ подтвердили повреждение причала на Камчатке в России, вызванное недавним землетрясением. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Єдині новини», пишет New Voice.
«Да, ряд верифицированных, в смысле вызывающих доверие, источников информацию подтверждают, что есть повреждения причального фронта. Однако это вопрос чисто технический. Ну, во-первых, причалить можно не обязательно там, где непосредственно ты должен базироваться. Это некритично на самом деле», — отметил Плетенчук.
Представитель ВМС также добавил, что инцидент вряд ли существенно повлияет на боевые задачи флота страны-агрессора.
Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля на полуострове Камчатка в России, стало самым сильным в мире за последние 14 лет — после землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку.