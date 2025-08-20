закрыть
20 августа 2025, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва усиливает охрану границы с Беларусью

  • 20.08.2025, 11:43
Литва усиливает охрану границы с Беларусью

Из-за учений «Запад-2025».

Литва планирует усилить охрану границы в связи с приближением начала военных учений в Беларуси «Запад-2025», заявил начальник Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев в эфире радио LRT 20 августа.

«План подготовки к учениям утвержден и успешно реализуется. <…> В настоящее время литовские пограничники готовы к любым провокациям на нашей границе», — цитирует Любаеваса портал Lrytas.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев
Масложор
Масложор Ирина Халип