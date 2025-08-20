Министр обороны Польши озвучил три версии ночного взрыва на кукурузном поле 6 20.08.2025, 13:10

2,168

Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Piotr Nowak / PAP

Скорее всего, речь идет о беспилотнике.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил три наиболее вероятные гипотезы относительно ночного взрыва в селе Люблинского воеводства.

Его слова цитирует RMF24.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

«Скорее всего, речь идет о беспилотнике, который потерпел крушение. Он пока не имеет никаких признаков, которые бы указывали на его военный характер», – сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, сейчас военные анализируют три наиболее вероятные гипотезы относительно ночного взрыва. В Польше подозревают, что взрыв могли вызвать: российский беспилотник, беспилотник для контрабанды или акт саботажа на территории Польши.

«Не следует исключать то, что уже происходило в других странах, – акт диверсии или саботажа на территории Польши. До сих пор мы имели дело с поджогами, такими как поджог на улице Маривильской. Мы уже знаем, что это был инцидент, инспирированный Российской Федерацией», – заявил министр национальной обороны, имея в виду пожар в торговом центре в Варшаве, который произошел 12 мая 2024 года.

Польские военные уже заявили, что по предварительным результатам анализа записей радаров, ночью не было зафиксировано нарушения воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

