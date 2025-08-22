Россия может навсегда потерять несколько крупных НПЗ 22.08.2025, 17:41

иллюстративное фото

Удары украинских дронов обрушили нефтепереработку РФ.

Удары украинских дронов по российским нефтезаводам, которые возобновились в августе и затронули не менее 7 крупных НПЗ, могут нанести непоправимый ущерб россbйской нефтепереработке, предупреждает Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace.

С начала месяца из-за атак БПЛА в России полностью встали Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ. Половину мощностей остановил Рязанский завод «Роснефти», снабжающий топливом Москву и область. Атакам беспилотников подверглись также Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

Эти заводы могут быть выведены из строя надолго или «даже навсегда», сказал Вакуленко Financial Times.

В прошлом году налеты украинских дронов уже уронили нефтепереработку в России до 12-летнего минимума — 267 млн тонн. Но тогда удары были многочисленными, но разрозненными и затрагивали, как правило, один завод за раз, отмечает Вакуленко. Теперь же, обращает внимание он, кампания направлена на все заводы в ключевых регионах потребления и переработки и может привести к «беспрецедентным» последствиям для рынка топлива.

Под удары БПЛА попали заводы, входящие в топ крупнейших в стране - Волгоградский («Лукойл», 14,8 млн тонн в год) и Рязанский («Роснефть», 13,8 млн тонн в год). В результате чуть больше чем за две недели оказались выбиты не менее 10% мощностей по нефтепереработке, оценивает аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Чтобы покрыть дефицит, правительство ввело полный запрет на вывоз бензина из России. Это должно добавить около 150 тысяч тонн топлива на АЗС. «Однако даже с запретом на экспорт, внутренний спрос полностью не удовлетворен», — констатирует Кауфман.

Нехватка бензина возникла в Крыму, где власти вернулись к советской практике продажи топлива по талонам. Исчез бензин с заправок в Забайкалье, Курил и Приморья, где водители, чтобы заправиться, вынуждены стоять в многочасовых очередях. Биржевые цены на бензин подскочили с начала года на 40-50% и весь август переписывают исторические рекорды: стоимость Аи-92 достигала 72,6 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 — 82,2 тысячи.

Ситуация усугубляется тем, что никто не знает, сколько бензина в России производится реальности, указывает Кауфман: еще в прошлом году правительство засекретило статистику по НПЗ.

Проблемы на заводах связаны еще и с санкциями, которые мешают их нормальному ремонту, признал в июле глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Почти все крупные российские НПЗ строились и модернизировались при участии европейских и американских компаний. Однако западное оборудование для НПЗ сразу же попало под санкции — в рамках первого пакета за вторжение в Украину в феврале 2022 года. В 2000-е на иностранные проектные решения приходилось 80% оборудования в нефтепеработке, и даже во времена СССР технологии для НПЗ закупались на Западе, в частности установки каталитического риформинга, отмечал ранее Сергей Кондратьев, замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

Перейти на отечественное заводы так и не смогли, несмотря на государственную политику импортозамещения. По оценкам Кондратьева, на 2024 год отечественным были лишь 45% насосного оборудования НПЗ, 40% компрессоров и только 30% реакторов и коксовых камер.

