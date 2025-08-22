На одном из крупнейших НПЗ юга России перестали платить зарплату 3 22.08.2025, 21:30

1,998

Предприятие атаковали дроны ВСУ.

Персонал атакованного ВСУ уже в 5-й раз с начала войны Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), одного из крупнейших на юге России, пятый месяц сидит без зарплаты. Об этом сообщает «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на работников завода. Предприятие обеспечивало 1,7% российских мощностей по нефтепереработке, или 5,6 млн тонн.

По данным канала, генеральный заказчик предприятия «НЗПН Инжиниринг» не выплачивает деньги подрядным организациям, соответственно зарплату не получают рабочие, сварщики, монтажники, рассказали сотрудники. По их словам, они обращались к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, но ответа не получили

«Недавняя атака на завод и последующий пожар усугубили ситуацию», — сказал источник на заводе.

Очередной налет на завод, запущенный в 2009 году и ставший первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет, произошел в ночь на 21 августа. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что удар пришелся по «одному из промышленных предприятий», там вспыхнул пожар. По состоянию на вечер 22 августа российские власти не отчитались о ликвидации возгорания на объекте. Впервые дроны ВСУ атаковали этот НПЗ еще в июне 2022 года.

