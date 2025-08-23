Ученые нашли «новую Землю» 23.08.2025, 10:59

Выяснилось, где прячется загадочная планета.

Ученые обнаружили новые косвенные свидетельства, указывающие на возможное существование еще одной планеты, сопоставимой по размеру с Землей, за пределами орбиты Нептуна.

Этот предполагаемый объект отличается от ранее обсуждаемой Девятой планеты не только габаритами, но и своим гравитационным воздействием на соседние тела, пишет IFLScience.

За орбитой Нептуна находится не пустота, а пояс Койпера — обширная зона, заполненная ледяными телами и карликовыми планетами, включая Плутон. Несмотря на то, что в 2006 году он потерял статус планеты, для многих он по-прежнему остается таковым.

Поиск неизвестной планеты в этой области ведется как профессиональными учеными, так и любителями астрономии по всему миру, но до сих пор объект не удалось обнаружить напрямую, даже с использованием самых мощных телескопов.

Недавно команда исследователей из Принстонского университета под руководством Амира Сираджа выдвинула гипотезу о существовании совершенно иного небесного тела, которое они условно назвали «Планета Y», чтобы не путать с Девятой планетой. Их выводы основаны на анализе необычного поведения некоторых объектов в поясе Койпера.

Согласно их расчетам, масса этой «Планеты Y» может варьироваться от массы Меркурия до массы Земли. Предполагается, что она движется вокруг Солнца на расстоянии в 100–200 астрономических единиц (1 а.е. — это расстояние от Земли до Солнца). Ее гравитационное влияние проявляется не в притяжении, как у Девятой планеты, а в виде изменения траекторий объектов — они как будто «выталкиваются» из плоскости Солнечной системы, отклоняясь примерно на 15 градусов.

Авторы гипотезы допускают, что эта планета могла сформироваться ближе к центру Солнечной системы, но впоследствии была вытолкнута на дальние орбиты под воздействием гравитации гигантских планет, таких как Юпитер.

