Почтовые службы по всему миру приостанaвливают отправку посылок в США 23.08.2025, 11:14

иллюстративное фото

Из-за таможенного решения Трампа.

Мировые почтовые службы начали массово приостанавливать отправку недорогих посылок в США из-за того, что администрация Трампа отменяет налоговое освобождение, которое позволяло обходить импортные пошлины на мелкие отправления, пишет Financial Times.

Президент США Дональд Трамп в июле объявил о расширении приостановки так называемой de minimis — льготы для посылок стоимостью менее 800 долларов, которая ранее применялась к Китаю и Гонконгу, — на все страны мира с 29 августа. Государственные и частные почтовые операторы разных стран, от Германии до Сингапура, заявили, что приостанавливают доставку посылок, поскольку власти США не предоставили необходимой информации о порядке взимания пошлин.

По инструкции таможенной службы США от 15 августа, после отмены льготы пошлины на посылки будут рассчитываться по тарифам страны происхождения.

Почтовая служба Франции La Poste заявила, что из-за этих указаний «осталось крайне мало времени на подготовку, особенно с учетом того, что эти процедуры все еще требуют многочисленных разъяснений».

Немецкая компания DHL, владелец Deutsche Post, а также почтовые службы Австрии, Бельгии, Словении и стран Скандинавии и Балтии уже приостановили отправку посылок в США.

Европейская ассоциация почтовых служб PostEurop отметила, что это решение затронет все почтовые компании мира и их клиентов, которые отправляют посылки в США. Ранее льгота de minimis значительно облегчала работу платформ электронной коммерции, таких как китайские Shein и Temu, увеличивая поток мелких отправлений в страну. По данным Белого дома, с 2015 по 2024 год число таких посылок выросло с 134 млн до более 1,36 млрд.

В Азии последствия также заметны: почта Южной Кореи уже прекратила прием посылок в США, а сингапурский оператор приостановит услуги с 25 по 29 августа. Австралия приостановила транзитную почту, направляемую из других стран в США, затронув лишь «небольшое количество» отправлений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com