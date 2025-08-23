Нелегалы все чаще атакуют границы ЕС из Беларуси

Нелегалы все чаще атакуют границы ЕС из Беларуси1
- 23.08.2025, 21:12
Заметный рост.
4.350 попыток незаконного перехода с белорусской территории зафиксировали за три недели августа 2025 года соседние страны Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ данных их пограничных служб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в 2,4 раза (было 1.849), с тремя неделями июля этого года — на 7,9% (4.030).
В страны Балтии с начала 2025 года пыталось проникнуть больше мигрантов, чем за весь 2024 год.
Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.