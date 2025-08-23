закрыть
23 августа 2025, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы все чаще атакуют границы ЕС из Беларуси

1
  • 23.08.2025, 21:12
Нелегалы все чаще атакуют границы ЕС из Беларуси

Заметный рост.

4.350 попыток незаконного перехода с белорусской территории зафиксировали за три недели августа 2025 года соседние страны Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ данных их пограничных служб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в 2,4 раза (было 1.849), с тремя неделями июля этого года — на 7,9% (4.030).

В страны Балтии с начала 2025 года пыталось проникнуть больше мигрантов, чем за весь 2024 год.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина