- 26.08.2025, 15:51
Из-за удара по «Дружбе»?
Украинская разведка раскрыла новые данные про поставки топлива из Беларуси в РФ.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:
«Удар по «Дружбе» был вовремя».
«ВСУ нашли, где находится кощеева игла, где прячется смерть Путина».
«Дружба дружбой, а бензинчик врозь!»
«Беларусь скоро будет без движения, все остановится. Мразь Лукашенко все белорусское отдаёт своему хозяину Путину».
«Так бейте по бензопроводам ведущим из Беларуси в РФ».
«В Беларуси назревает транспортный коллапс. Эта саранча с Востока и бензин весь выжрет, как выжрала картошку».