26 августа 2025, вторник, 16:54
В Беларуси назревает транспортный коллапс

  • 26.08.2025, 15:51
  • 6,466
В Беларуси назревает транспортный коллапс
иллюстративное фото

Из-за удара по «Дружбе»?

Украинская разведка раскрыла новые данные про поставки топлива из Беларуси в РФ.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Удар по «Дружбе» был вовремя».

«ВСУ нашли, где находится кощеева игла, где прячется смерть Путина».

«Дружба дружбой, а бензинчик врозь!»

«Беларусь скоро будет без движения, все остановится. Мразь Лукашенко все белорусское отдаёт своему хозяину Путину».

«Так бейте по бензопроводам ведущим из Беларуси в РФ».

«В Беларуси назревает транспортный коллапс. Эта саранча с Востока и бензин весь выжрет, как выжрала картошку».

