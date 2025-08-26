В Беларуси назревает транспортный коллапс 1 26.08.2025, 15:51

6,466

иллюстративное фото

Из-за удара по «Дружбе»?

Украинская разведка раскрыла новые данные про поставки топлива из Беларуси в РФ.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Удар по «Дружбе» был вовремя».

«ВСУ нашли, где находится кощеева игла, где прячется смерть Путина».

«Дружба дружбой, а бензинчик врозь!»

«Беларусь скоро будет без движения, все остановится. Мразь Лукашенко все белорусское отдаёт своему хозяину Путину».

«Так бейте по бензопроводам ведущим из Беларуси в РФ».

«В Беларуси назревает транспортный коллапс. Эта саранча с Востока и бензин весь выжрет, как выжрала картошку».

