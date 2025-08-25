Украинская разведка раскрыла новые данные про поставки топлива из Беларуси в РФ 2 25.08.2025, 16:21

2,050

Россию накрыл топливный кризис.

Беларусь на фоне топливного кризиса в России действует аккуратно в вопросе экспорта топлива. Минску более выгодно поставлять бензин другим странам.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что в России продолжается топливный кризис. В частности, дефицит бензина вынуждает местные власти вводить талоны. При этом оптовые цены с начала августа выросли на 8%. В то же время запрет на продажу бензина не привел к стабилизации рынка.

По данным СВР, Беларусь могла бы частично компенсировать дефицит топлива в России, но действует осторожно. Во второй половине августа спрос на белорусские нефтепродукты вырос, однако возможности НПЗ ограничены: они производят 3-4 млн тонн бензина в год, из которых 2 млн потребляются внутри страны. Для сравнения, месячная потребность РФ - около 3 млн тонн.

Экономика тоже не в пользу Москвы. Беларуси выгоднее отправлять бензин в Китай, Индию и Африку, где тонна стоит 1 300-1 900 долларов, тогда как в России предлагают меньше 1 000 долларов. Даже во время топливного кризиса в марте 2024-го Минск отправил в РФ лишь 3 тысячи тонн - это всего 0,1% месячной потребности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com