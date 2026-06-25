Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдовой 25.06.2026, 2:14

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Ранее президент Молдовы заявляла, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в ЕС.

Палата депутатов Румынии приняла законопроект об объединении с Молдовой в рамках процедуры «молчаливого согласия», сообщает Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро. Документ был направлен в сенат — верхнюю палату румынского парламента.

Проект, инициированный парламентской группой SOS Romania, предусматривает подтверждение парламентом поддержки возможности мирного изменения границ и принятие решения об объединении, а также обязывает правительство Румынии незамедлительно начать переговоры с властями Кишинева. В документе также указано, что после окончательного принятия и публикации закона предполагается уведомить власти Молдавии и международные организации, включая США, НАТО, ООН и ЕС.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в ЕС. В Кишиневе также не исключали такой вариант, допуская и сценарий интеграции в ЕС без Приднестровья.

Решение сената по законопроекту пока не принято.

Согласно опросу, проведенному в марте молдавской компанией Ates Research, 44% респондентов в Молдове проголосовали бы за объединение с Румынией на возможном референдуме. Опрос также подчеркивает рост румынской национальной идентичности: около 15% респондентов в Молдовы называют себя этническими румынами, и 65% идентифицируют себя как молдаване.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее в этом месяце заявил, что на возможном референдуме поддержал бы объединение республики с Румынией.

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