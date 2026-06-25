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Ганский колдун сообщил, что снял проклятие с Гарри Кейна после матча ЧМ

  • 25.06.2026, 1:58
Ганский колдун сообщил, что снял проклятие с Гарри Кейна после матча ЧМ
Гарри Кейн

В матче против сборной Ганы английскому капитану отличиться не удалось.

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна после матча чемпионата мира с командой Ганы, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я самый могущественный спиритуалист во всем мире, и теперь я собираюсь освободить Гарри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Гарри, я приду к тебе. Не обижайся», — написал шаман.

Матч второго тура группового этапа против между сборными Англии и Ганы закончился без забитых голов со счетом 0:0.

В первом матче против Хорватии (4:2) Кейн забил два гола, один из которых с пенальти, и установил рекорд по забитым 11-метровым на чемпионатах мира.

После этого Бонсам заявил, что наложит проклятие на Кейна, чтобы «остановить его в матче против Ганы».

В 2014 году Бонсам уже заявлял, что именно его магия стала причиной травмы колена Криштиану Роналду перед матчем Португалии против Ганы на чемпионате мира в Бразилии. Тогда он утверждал, что создал специальный порошок из листьев и снадобий, полученных от богов, и разместил его вокруг изображения португальского форварда. Несмотря это, Роналду восстановился к матчу с Ганой, вышел на поле и забил победный гол, принеся Португалии победу со счетом 2:1.

В заключительном туре Гана 28 июня (00:00) сыграет против сборной Хорватии, а Англия в это же время встретится с Панамой.

Англия с четырьмя очками идет лидером группы L, столько же очков имеет Гана. На третьем месте расположилась Хорватия (3), последняя — Панама (0), которая уже потеряла шансы на плей-офф.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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