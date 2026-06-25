FT: Мадуро оставил Венесуэле $240 млрд долгов 25.06.2026, 4:19

Николас Мадуро

Страна готовится к реструктуризации.

Новое временное правительство Венесуэлы готовится к масштабной реструктуризации государственного долга, объем которого оценивается в $240 млрд, пишет Financial Times.

Эта сумма значительно превышает предыдущие прогнозы рынка и установит новый мировой рекорд, опередив даже дефолт Греции в 2012 году на сумму $200 млрд. Учитывая обвал экономики Венесуэлы при президентстве Николаса Мадуро, соотношение долга к ВВП Венесуэлы критически ухудшилось и превысило 200%.

Для сравнения: Украина завершила 2025 год с показателем менее 100%.

В мае исполнилось полгода с того момента, как США задержали Мадуро. LIGA.net писала о том, как изменилась Венесуэла за это время, в в отдельном материале.

Наибольшую долю долга Венесуэлы составляют облигации правительства и государственной нефтяной компании PDVSA (около $60 млрд основного долга и $40 млрд неуплаченных процентов, которые ежегодно увеличиваются на $5 млрд). Кроме того, Венесуэла задолжала $30-50 млрд нефтяным компаниям и торговым кредиторам, более $20 млрд – по судебным искам об экспроприации имущества во времена Уго Чавеса, а также от $10 до $20 млрд – Китаю, около $6 млрд – России и $4 млрд – банкам развития.

Администрация во главе с Делси Родригес привлекла специалистов из банка Centerview Partners для разработки стратегии возвращения страны на международные финансовые рынки до конца текущего года.

Успех этого процесса в значительной степени будет зависеть от способности страны возобновить добычу нефти и достичь компромисса с многочисленными держателями облигаций.

Необычным для столь масштабной реструктуризации является то, что анализ долговой устойчивости подготовлен не Международным валютным фондом, хотя с ним ведутся технические консультации.

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