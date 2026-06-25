закрыть
25 июня 2026, четверг, 5:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Мадуро оставил Венесуэле $240 млрд долгов

  • 25.06.2026, 4:19
FT: Мадуро оставил Венесуэле $240 млрд долгов
Николас Мадуро

Страна готовится к реструктуризации.

Новое временное правительство Венесуэлы готовится к масштабной реструктуризации государственного долга, объем которого оценивается в $240 млрд, пишет Financial Times.

Эта сумма значительно превышает предыдущие прогнозы рынка и установит новый мировой рекорд, опередив даже дефолт Греции в 2012 году на сумму $200 млрд. Учитывая обвал экономики Венесуэлы при президентстве Николаса Мадуро, соотношение долга к ВВП Венесуэлы критически ухудшилось и превысило 200%.

Для сравнения: Украина завершила 2025 год с показателем менее 100%.

В мае исполнилось полгода с того момента, как США задержали Мадуро. LIGA.net писала о том, как изменилась Венесуэла за это время, в в отдельном материале.

Наибольшую долю долга Венесуэлы составляют облигации правительства и государственной нефтяной компании PDVSA (около $60 млрд основного долга и $40 млрд неуплаченных процентов, которые ежегодно увеличиваются на $5 млрд). Кроме того, Венесуэла задолжала $30-50 млрд нефтяным компаниям и торговым кредиторам, более $20 млрд – по судебным искам об экспроприации имущества во времена Уго Чавеса, а также от $10 до $20 млрд – Китаю, около $6 млрд – России и $4 млрд – банкам развития.

Администрация во главе с Делси Родригес привлекла специалистов из банка Centerview Partners для разработки стратегии возвращения страны на международные финансовые рынки до конца текущего года.

Успех этого процесса в значительной степени будет зависеть от способности страны возобновить добычу нефти и достичь компромисса с многочисленными держателями облигаций.

Необычным для столь масштабной реструктуризации является то, что анализ долговой устойчивости подготовлен не Международным валютным фондом, хотя с ним ведутся технические консультации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко