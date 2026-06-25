В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел 25.06.2026, 3:46

Она начнется с 1 июля.

Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации жителей 12 приграничных населенных пунктов в четырех громадах. Она начнется 1 июля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

→ Эвакуация коснется:

трех сел в Корюковской громаде (Прибынь, Шишковка, Рудня);

двух – в Городнянской (Лемешовка, Мощенка);

пяти – в Новгород-Северской (Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино);

двух – в Семеновской громаде (Газопроводное, Александровка).

Более широкий контекст. Совет обороны также продлил меры по обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена еще зимой. Часть жителей уже уехала, остальные ранее написали заявления об отказе от эвакуации.

По данным громад и районных военных администраций, в 19 населенных пунктах, на которые распространяется данное решение, по-прежнему проживают около 1000 человек, в том числе 120 детей.

В ОВА заверили: для эвакуации уже подготовлены маршруты, транспорт и места временного проживания. Завершить переселение жителей планируется в течение двух месяцев.

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