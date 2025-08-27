Индия прощается с российскими С-400 27.08.2025, 17:15

Нью-Дели разрабатывает собственный «Золотой купол».

Индия активно развивает свои возможности противоракетной обороны, создавая многоуровневую систему, которую официальные лица и эксперты сравнивают с американской «Золотой купол», пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что Индия разрабатывает Sudarshan Chakra — комплексную систему, объединяющую современные средства наблюдения, киберзащиту и физические меры для защиты граждан и критической инфраструктуры от атак противников и террористических угроз.

Ранее Индия импортировала российские комплексы С-400, несмотря на давление США. Сейчас страна стремится укрепить собственный оборонный потенциал, снизить зависимость от зарубежного оружия и продемонстрировать возможности национального производства стратегических систем.

Главнокомандующий ВС Индии генерал Анил Чоухан назвал Sudarshan Chakra «индийским Железным куполом или Золотым куполом». В основе многоуровневой защиты лежит отечественная система ПВО. План предусматривает использование разных типов оружия, включая лазерное оружие для поражения целей на дальних дистанциях.

Эксперты отмечают, что успехи Индии могут отразиться на поставках российских вооружений: хотя Россия обязалась завершить поставку оставшихся двух эскадронов С-400 к 2026–2027 годам, доля российских систем в импортных закупках Индии постепенно сокращается.

Министр обороны Индии Раднат Сингх подчеркнул: «В ближайшие годы все важные объекты будут защищены современными технологиями отечественного производства».

Индия также усиливает ядерное сдерживание, о чем свидетельствует успешное испытание баллистической ракеты Agni-5, способной достигать территорий Китая и Пакистана.

