В Украине запустили приложение для прямой поддержки дроновых подразделений 28.08.2025, 2:00

Оно должно укрепить связь между донорами и бойцами.

Украина представила новое приложение, позволяющее международным донорам напрямую финансировать элитные войска Сил беспилотных систем Украины и получать обновления с фронта в реальном времени, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Приложение разработано инициативой UNITED24, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским для координации помощи. Организация уже привлекла более $1,8 млрд при поддержке известных лиц, таких как американский актер и сценарист Марк Хэмилл и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон.

Через приложение, доступное в Google Play и App Store, пользователи могут пожертвовать средства пяти элитным подразделениям беспилотников, которые считаются наиболее эффективными в уничтожении российской техники. Доноры смогут отслеживать, как используются их средства, узнавать о потребностях военных и даже получать благодарности напрямую.

Заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров отметил, что приложение основано на принципах доверия, прозрачности и технологий. Оно должно укрепить связь между донорами и бойцами, снизить «усталость от пожертвований» и ускорить поставки необходимого оборудования.

UNITED24 планирует расширить функционал, добавив возможность финансирования систем против Shahed-дронов и даже дальнобойного оружия. Такой подход позволяет оперативно направлять помощь, обходя бюрократические барьеры, что особенно важно в условиях затяжной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com