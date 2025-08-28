закрыть
28 августа 2025
В Украине запустили приложение для прямой поддержки дроновых подразделений

  • 28.08.2025, 2:00
Оно должно укрепить связь между донорами и бойцами.

Украина представила новое приложение, позволяющее международным донорам напрямую финансировать элитные войска Сил беспилотных систем Украины и получать обновления с фронта в реальном времени, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Приложение разработано инициативой UNITED24, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским для координации помощи. Организация уже привлекла более $1,8 млрд при поддержке известных лиц, таких как американский актер и сценарист Марк Хэмилл и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон.

Через приложение, доступное в Google Play и App Store, пользователи могут пожертвовать средства пяти элитным подразделениям беспилотников, которые считаются наиболее эффективными в уничтожении российской техники. Доноры смогут отслеживать, как используются их средства, узнавать о потребностях военных и даже получать благодарности напрямую.

Заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров отметил, что приложение основано на принципах доверия, прозрачности и технологий. Оно должно укрепить связь между донорами и бойцами, снизить «усталость от пожертвований» и ускорить поставки необходимого оборудования.

UNITED24 планирует расширить функционал, добавив возможность финансирования систем против Shahed-дронов и даже дальнобойного оружия. Такой подход позволяет оперативно направлять помощь, обходя бюрократические барьеры, что особенно важно в условиях затяжной войны.

