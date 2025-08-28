В Беларуси задержали рекордную партию психотропов и наркотиков 28.08.2025, 15:16

Стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 млн долларов.

Белорусские таможенники задержали причастных к международному каналу поставки из Евросоюза на территорию России более 637 кг особо опасного психотропа 4-СМС. Еще более 150 кг запрещенного вещества было найдено в доме в Московской области РФ. Фигурантами расследования стали граждане Беларуси, России, Литвы и Украины. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Одна партия наркотиков прибыла в Беларусь из литовского склада через Латвию в грузовике SCANIA под управлением белоруса. В автомобиле по документам перемещались посудомоечные машины.

«Витебские таможенники из пункта пропуска «Григоровщина» направили большегруз на осмотр с применением ИДК. По результатам полученной сканограммы принято решение о досмотре перемещаемого товара. Внутри бытовой техники выявлены фольгированные конверты. Извлечено 540 таких упаковок с расфасованным особо опасным психотропом по 1 и 1,5 кг. Эксперт подтвердил, что это 4-СМС», — отмечают таможенники.

С учетом того, что грузовик следовал дальше в Россию, была проведена международная операция по установлению всех участников преступной схемы совместно с российскими таможенниками.

«Обнаружено еще 162 кг различных наркотиков и психотропов (гашиш, мефедрон, МДМА, клефедрон и др.), спрятанных на территории частного домовладения и в лесных массивах Московской области. В общей сложности изъятых беларусскими и российскими таможенниками 800 кг психотропов и наркотиков хватило бы на 3,1 млн разовых доз. А стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 млн долларов», — сообщает таможня.

В Беларуси возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

В России уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК России (Контрабанда наркотических средств).

Участникам преступной группы грозит лишение свободы сроком вплоть до 20 лет.

