ЕС демонстрирует поддержку странам, граничащим с Россией и Беларусью 28.08.2025, 15:36

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен отправляется в турне по странам «передовой линии».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в турне по странам «передовой линии», чтобы укрепить оборону против России и продемонстрировать поддержку ЕС. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках поездки Урсула фон дер Ляйен посетит Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу — страны, граничащие с Россией и Беларусью — а также Болгарию и Румынию. Это крупнейшая дипломатическая инициатива председателя Еврокомиссии в сфере безопасности и обороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Турне проходит на фоне усилий президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения войны России против Украины, в результате которой погибло десятки тысяч украинцев, а миллионы были вынуждены покинуть страну. Несмотря на активную дипломатическую работу, включая встречу Трампа с Путиным на Аляске, российский лидер продолжает военные действия. За последние сутки российские войска нанесли удары по Киеву дронами и баллистическими ракетами, один из ударов пришелся на здание делегации ЕС.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста назвала нападение «абсолютно недопустимым» и заявила, что оно не поколеблет поддержку Украины. Никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал, и они останутся в Киеве.

Военная активность России стимулирует европейские страны нарастить оборонные расходы. Члены НАТО в Европе обязались повысить их до 5% ВВП к 2035 году. Пока не ясно, удастся ли им достичь этих целей.

Тур фон дер Ляйен стартует в пятницу в Латвии встречей с премьер-министром Эвикой Силиной, затем глава Еврокомиссии посетит Хельсинки, Эстонию, Польшу, Болгарию, Румынию и завершит поездку визитом в Литву.

