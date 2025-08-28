закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС демонстрирует поддержку странам, граничащим с Россией и Беларусью

  • 28.08.2025, 15:36
ЕС демонстрирует поддержку странам, граничащим с Россией и Беларусью
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен отправляется в турне по странам «передовой линии».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в турне по странам «передовой линии», чтобы укрепить оборону против России и продемонстрировать поддержку ЕС. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках поездки Урсула фон дер Ляйен посетит Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу — страны, граничащие с Россией и Беларусью — а также Болгарию и Румынию. Это крупнейшая дипломатическая инициатива председателя Еврокомиссии в сфере безопасности и обороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Турне проходит на фоне усилий президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения войны России против Украины, в результате которой погибло десятки тысяч украинцев, а миллионы были вынуждены покинуть страну. Несмотря на активную дипломатическую работу, включая встречу Трампа с Путиным на Аляске, российский лидер продолжает военные действия. За последние сутки российские войска нанесли удары по Киеву дронами и баллистическими ракетами, один из ударов пришелся на здание делегации ЕС.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста назвала нападение «абсолютно недопустимым» и заявила, что оно не поколеблет поддержку Украины. Никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал, и они останутся в Киеве.

Военная активность России стимулирует европейские страны нарастить оборонные расходы. Члены НАТО в Европе обязались повысить их до 5% ВВП к 2035 году. Пока не ясно, удастся ли им достичь этих целей.

Тур фон дер Ляйен стартует в пятницу в Латвии встречей с премьер-министром Эвикой Силиной, затем глава Еврокомиссии посетит Хельсинки, Эстонию, Польшу, Болгарию, Румынию и завершит поездку визитом в Литву.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип