закрыть
29 августа 2025, пятница, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Чехии прокатился на гоночном автомобиле

1
  • 29.08.2025, 22:40
Президент Чехии прокатился на гоночном автомобиле

Видео.

Президент Чехии, бывший генерал Петр Павел, известный интересом к различным видам спорта и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля – и стал, вероятно, первым таким топ-чиновником.

Об этом сообщает IDNES.

В четверг, на этапе подготовки к автомобильным соревнованиям Czech Truck Prix в эти выходные, Петр Павел сел в авто NASCAR – сначала рядом с чешским гонщиком Мартином Дубеком, который, как пишет издание, «бесполезно пытался напугать его», а затем сам сел на водительское место и проехал по автодрому.

Павел назвал это «уникальным опытом».

«Я сидел за рулем многих авто, но это – настоящий монстр. Мартин – отличный тренер. Мы были осторожны, чтобы не повредить автомобиль, но я получил новый опыт», – прокомментировал президент.

Павел, вероятно, стал первым в мире топ-чиновником такого уровня, который сел за руль автомобиля NASCAR.

Дубек рассказал, что во время катания с крутыми поворотами начался ливень, и он считал, что пора сворачиваться, но президент ответил, что чувствует себя достаточно уверенно, и они накатали еще 10 кругов «по воде».

Павел давно известен своим увлечением мотоциклами и любит другие виды спорта, такие как горные прогулки и каякинг.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип