Президент Чехии прокатился на гоночном автомобиле 1 29.08.2025, 22:40

Видео.

Президент Чехии, бывший генерал Петр Павел, известный интересом к различным видам спорта и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля – и стал, вероятно, первым таким топ-чиновником.

Об этом сообщает IDNES.

В четверг, на этапе подготовки к автомобильным соревнованиям Czech Truck Prix в эти выходные, Петр Павел сел в авто NASCAR – сначала рядом с чешским гонщиком Мартином Дубеком, который, как пишет издание, «бесполезно пытался напугать его», а затем сам сел на водительское место и проехал по автодрому.

Павел назвал это «уникальным опытом».

«Я сидел за рулем многих авто, но это – настоящий монстр. Мартин – отличный тренер. Мы были осторожны, чтобы не повредить автомобиль, но я получил новый опыт», – прокомментировал президент.

Павел, вероятно, стал первым в мире топ-чиновником такого уровня, который сел за руль автомобиля NASCAR.

Дубек рассказал, что во время катания с крутыми поворотами начался ливень, и он считал, что пора сворачиваться, но президент ответил, что чувствует себя достаточно уверенно, и они накатали еще 10 кругов «по воде».

Павел давно известен своим увлечением мотоциклами и любит другие виды спорта, такие как горные прогулки и каякинг.

