В белорусских школах показали, где будут хранить телефоны учеников во время занятий 1 3.08.2025, 10:06

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Но не ответили на злободневный вопрос родителей.

С 1 сентября учащимся белорусских школ запретят пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Приходя, ребенок должен будет сдать телефон, а забрать его сможет после уроков. В управлении образования Полоцкого райисполкома показали, как будут выглядеть «камеры хранения».

Там отметили, что сейчас продолжается работа комиссии по контролю за подготовкой учреждений образования к новому учебному году. Особое внимание она уделяет тому, как с 1 сентября будет организована работа по ограничению использования мобильных телефонов школьниками.

— При объезде учреждения подробно обсуждается порядок определения мобильных телефонов в специально оборудованных местах на весь период пребывания в школе. При этом приоритетом отдается комфортное размещение и надежная безопасность средств связи, — рассказали в управлении образования.

«Сдай телефон и учись спокойно», — добавили в управлении.

Правда, там не уточнили, за чей счет в школах закупали и устанавливали сейфы - напомним, ранее некоторые родители предполагали, что оплачивать все придется им.

К слову, в некоторых школах запрет на телефоны действует уже с прошлого учебного года, правда, только на уроке, на переменах дети могут брать телефоны, которые во время занятий хранятся в классе в специальном отсеке: длинная коробка с ячейками.

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