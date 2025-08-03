В белорусских школах показали, где будут хранить телефоны учеников во время занятий

В белорусских школах показали, где будут хранить телефоны учеников во время занятий1
- 3.08.2025, 10:06
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Но не ответили на злободневный вопрос родителей.
С 1 сентября учащимся белорусских школ запретят пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Приходя, ребенок должен будет сдать телефон, а забрать его сможет после уроков. В управлении образования Полоцкого райисполкома показали, как будут выглядеть «камеры хранения».
Там отметили, что сейчас продолжается работа комиссии по контролю за подготовкой учреждений образования к новому учебному году. Особое внимание она уделяет тому, как с 1 сентября будет организована работа по ограничению использования мобильных телефонов школьниками.
— При объезде учреждения подробно обсуждается порядок определения мобильных телефонов в специально оборудованных местах на весь период пребывания в школе. При этом приоритетом отдается комфортное размещение и надежная безопасность средств связи, — рассказали в управлении образования.
«Сдай телефон и учись спокойно», — добавили в управлении.
Правда, там не уточнили, за чей счет в школах закупали и устанавливали сейфы - напомним, ранее некоторые родители предполагали, что оплачивать все придется им.
К слову, в некоторых школах запрет на телефоны действует уже с прошлого учебного года, правда, только на уроке, на переменах дети могут брать телефоны, которые во время занятий хранятся в классе в специальном отсеке: длинная коробка с ячейками.