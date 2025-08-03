Ученые рассказали, почему это лето проходит так быстро 3.08.2025, 18:58

1,634

Научное объяснение.

В июле 2025 года планета пережила одни из самых коротких дней за всю историю наблюдений: 9, 10 и 22 июля длились на 1,3 миллисекунды меньше стандартных 24 часов (86 400 секунд). А 5 августа ожидается повторение аномалии, пишет New Voice.

Причины ускорения вращения Земли до сих пор изучаются. Часть ученых считает, что это результат естественных колебаний, вызванных гравитацией Луны, атмосферными явлениями или движением ядра планеты. Однако астроном Дэвид Джуитт предлагает другое объяснение — изменения в распределении массы, в частности из-за таяния ледников или тектонической активности, влияющих на угловой момент.

Несмотря на то, что речь идет о миллисекундах, такие оползни имеют серьезные последствия. Они могут нарушить работу спутников, глобальных временных систем, вызвать более мощные штормы, ускорить ураганы и даже повысить уровень моря на несколько сантиметров у экватора.

Самый экстремальный сценарий — если Земля будет вращаться быстрее на 160 км/ч — предусматривает затопление прибрежных регионов. Кроме того, сокращение суток до 22 часов может дезориентировать циркадные ритмы людей, вызывая проблемы со здоровьем, вроде тех, что наблюдаются при переходе на летнее время.

С 1972 года UTC-календарь был скорректирован 27 дополнительными секундами, но теперь ученые рассматривают возможность впервые в истории вычесть секунду. По словам геофизика Дункана Агню, вероятность так называемой «отрицательной секунды» к 2035 году составляет 40%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com