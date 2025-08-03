РФ не выдержит Валерий Чалый

3.08.2025, 19:19

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Коллапс СССР — наглядное доказательство.

На самом деле основной месседж, который агрессор и его прокси хотели передать миру, в первую очередь Европе, — это то, что уже в ближайшие месяцы ракетные системы и ядерные боеприпасы планируется завезти в Беларусь.

Заявление не новое, но интимные разговоры диктаторов в монастыре, да ещё и на Валааме (ну как тут без скреп), по мнению их соратников, должны дать чёткий сигнал решительности этих угроз.

Услышали не все. Видимо, картинка слишком жалкая, чтобы и текст кто-то воспринял всерьёз. Однако в США услышали, и Дональд Трамп даже поручил принять превентивные меры, которые должны отрезвить «пугальщиков».

Как бы там ни было, в ближайшие недели мы снова услышим скрежет уже старой и заезженной кремлёвской пластинки — про ядерные удары по Европе, «Орешник», мощь России, всякие заявления скрепных блогеров, видеоролики, показную радость обычных россиян от нарастающей угрозы ядерного апокалипсиса…

Конечно, дальше этого ничего не произойдёт, но раскачивание информационного пространства ради получения преимуществ на переговорах хорошенько ударит по «психологическим качелям» людей.

Важно, чтобы Украина не просто ждала и молчала. Вся эта громкая «ядерная» информационная перебранка даёт нам возможность напомнить о роли Украины в ядерном разоружении, в предотвращении распространения ОМУ и выйти с реальными инициативами.

Напомню: с февраля следующего года уже ни один договор, направленный на сокращение стратегического ядерного вооружения, действовать не будет.

При этом важно утроенными усилиями работать над созданием неядерного ракетного меча и совместного европейского ядерного щита.

Если всё же начнётся новый виток гонки ядерных вооружений — Россия не выдержит, и в нынешнем виде её уже не будет. Коллапс СССР — наглядное доказательство.

Так что для фигурантов всё это закончится так же, как и начиналось.

И не факт, что в монастыре…

Валерий Чалый, «Фейсбук»

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