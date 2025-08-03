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Россияне делали селфи и танцевали на фоне горящей НПЗ в Адлере

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  • 3.08.2025, 20:46
  • 2,174
Россияне делали селфи и танцевали на фоне горящей НПЗ в Адлере

Видеофакт.

В Адлере после ударов ВСУ загорелась нефтебаза. Местные жители начали снимать видео и делать селфи на фоне пожара. Некоторые даже танцевали и выкладывали ролики в соцсети.

Позднее стало известно о задержании двух девушек и парня. По данным полиции, задержанные — приезжие из Нижнего Тагила в возрасте от 19 до 21 года. В отношении 20-летней девушки, непосредственно снимавшей видео, составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП — «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Эта статья предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

На опубликованной МВД записи задержанные признаются, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек подчеркивает, что они не имели намерения кого-либо оскорбить или задеть.

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