В Беларуси нарастает проблема с зарплатами 30.08.2025, 11:56

Доходы бюджетников падают.

С 1 сентября в Беларуси повысят базовую ставку — до 273 рубля. К этому показателю привязаны размеры зарплат бюджетников — они тоже должны вырасти со следующего месяца. Тем временем пока их доходы падают, пишет «Зеркало».

В июле средняя зарплата работников бюджетных организаций составила 2 123,8 рубля до уплаты налогов, сообщает Белстат. Эта сумма на 25 рублей, или 1,6% меньше, чем в июне.

При этом реальные зарплаты бюджетников, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, также в июле снизились — на 1,8% к июню.

Власти не первый год пытаются довести зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. В июле нынешнего года этот показатель составил 76,6%. А в 2024-м — 76,7%, в 2023-м — 78%. Выйти на желаемый результат в последний раз удалось в 2020 году, тогда зарплаты бюджетников составили 80,5% от средней по стране.

