В Британии создали музыку, усиливающую вкус шоколада

В Британии создали музыку, усиливающую вкус шоколада1
- 30.08.2025, 14:35
Каждый может проверить, включив композицию «Sweetest Melody».
Исследовательница из Бристольского университета (Великобритания) Наталия Гиацинт создала уникальную песню, способную усиливать вкусовые ощущения от шоколада.
В основе ее работы лежит феномен «мультисенсорной интеграции» — способности человеческого мозга объединять и смешивать сигналы, поступающие от разных органов чувств.
Проведенное исследование продемонстрировало, что музыка напрямую влияет на восприятие вкуса. Согласно выводам ученых, плавные и гармоничные композиции, звучащие в мажоре, заставляют шоколад казаться не только слаще, но и сливочнее.
В то же время, резкие и диссонирующие звуки, наоборот, усиливают восприятие горьких нот.
Сама композиция длится 90 секунд и называется «Sweetest Melody». Темп — 78 BPM.
