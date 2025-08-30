закрыть
В Британии создали музыку, усиливающую вкус шоколада

  • 30.08.2025, 14:35
В Британии создали музыку, усиливающую вкус шоколада

Каждый может проверить, включив композицию «Sweetest Melody».

Исследовательница из Бристольского университета (Великобритания) Наталия Гиацинт создала уникальную песню, способную усиливать вкусовые ощущения от шоколада.

В основе ее работы лежит феномен «мультисенсорной интеграции» — способности человеческого мозга объединять и смешивать сигналы, поступающие от разных органов чувств.

Проведенное исследование продемонстрировало, что музыка напрямую влияет на восприятие вкуса. Согласно выводам ученых, плавные и гармоничные композиции, звучащие в мажоре, заставляют шоколад казаться не только слаще, но и сливочнее.

В то же время, резкие и диссонирующие звуки, наоборот, усиливают восприятие горьких нот.

Сама композиция длится 90 секунд и называется «Sweetest Melody». Темп — 78 BPM.

Созданная Гиацинт 90-секундная композиция «Sweetest Melody» с темпом 78 BPM использует эти принципы, чтобы сделать наслаждение шоколадом «еще более приятным».

