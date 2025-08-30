«Гарри Поттер» вдохновил ученых на открытие 1 30.08.2025, 20:44

Исследователи создали новый материал.

Исследователи Массачусетского технологического института разработали новый материал для аккумуляторов электромобилей, который значительно упрощает процесс переработки батарей. Новая технология позволяет утилизировать батареи быстрее, дешевле и без использования агрессивной химии, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от традиционного подхода, когда аккумулятор проектируют для эффективности, а затем ищут способы его переработки, новая разработка создавалась с мыслью о легкой утилизации. Материал служит электролитом — компонентом, который обеспечивает движение литиевых ионов между катодом и анодом.

Особенность нового электролита заключается в том, что он легко разрушается при погружении в простой органический раствор, позволяя отделять электроды и перерабатывать их отдельно. По словам ведущего автора исследования Юкио Чо, «слой электролита сам отделяется, и электроды можно перерабатывать независимо».

Идея вдохновлена сценой из «Гарри Поттера», где Дамблдор убирает комнату взмахом руки. Чо решил применить принцип самособирающихся молекул для создания перерабатываемого материала. Новый электролит состоит из молекул арамидных амфифилов, которые способны формировать прочные наноленты, а добавка полиэтиленгликоля обеспечивает проводимость литиевых ионов.

После завершения срока службы батареи, ее помещают в органический раствор, который растворяет электролит и позволяет быстро разбирать аккумулятор на отдельные компоненты.

Испытания показали, что материал выдерживает нагрузку рабочего аккумулятора и успешно проводит литий-ионный поток между электродами. Единственная проблема — замедление движения ионов при быстрой зарядке и разрядке из-за так называемой поляризации.

Новая разработка обещает сделать переработку батарей электромобилей более эффективной и экологичной, открывая путь к устойчивому будущему электромобильного транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com