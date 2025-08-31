Азербайджанские СМИ высмеяли встречу Путина в Китае 12 31.08.2025, 18:33

12,846

Видеофакт.

Азербайджанское медиа Budrooo News иронизирует над тем, как встречали Путина в Китае.

В своем сюжете о прибытии лидеров стран на саммит ШОС в КНР журналисты демонстративно показали, насколько по-разному в Китае встречали главу Азербайджана Ильхама Алиева и Путина.

Путина приняли в аэропорту без почётного караула и официальных лиц. «Не как стратегического партнёра, а как обременительного гостя», — отметили журналисты.

Для сравнения показали, как встречали лидеров Азербайджана и Турции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com