Азербайджанские СМИ высмеяли встречу Путина в Китае

Азербайджанские СМИ высмеяли встречу Путина в Китае12
- 31.08.2025, 18:33
- 12,846
Видеофакт.
Азербайджанское медиа Budrooo News иронизирует над тем, как встречали Путина в Китае.
В своем сюжете о прибытии лидеров стран на саммит ШОС в КНР журналисты демонстративно показали, насколько по-разному в Китае встречали главу Азербайджана Ильхама Алиева и Путина.
Путина приняли в аэропорту без почётного караула и официальных лиц. «Не как стратегического партнёра, а как обременительного гостя», — отметили журналисты.
Для сравнения показали, как встречали лидеров Азербайджана и Турции.