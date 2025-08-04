Китай готовится сбивать спутники Starlink 4.08.2025, 5:00

Пекин видит в них угрозу.

Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят сбивать спутники Starlink бизнесмена Илона Маска, пишет Associated Press (AP).

Среди таких разработок агентство перечисляет подводные лодки-невидимки, оснащенные космическими лазерами, «саботаж цепочек поставок» и ударные спутники с ионными двигателями. По данным AP, китайское правительство и военные ученые опубликовали «десятки статей» в публичных журналах, в которых рассматриваются способы обнаружения и уничтожения спутников Маска.

«Китайские исследователи считают, что Starlink <...> представляет высокий риск для китайского правительства и его стратегических интересов. Эти опасения в основном обусловлены тесными связями компании с разведкой и оборонным ведомством США, а также ее растущим глобальным присутствием», – пишет AP.

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