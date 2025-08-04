В Сети высмеяли командующего ССО Беларуси

В Сети высмеяли командующего ССО Беларуси1
- 4.08.2025, 10:00
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В комментариях намекают на пагубную привычку Вадима Денисенко.
В соцсетях бурно обсуждают недавнее видео с командующим Сил специальных операций Беларуси Вадимом Денисенко.
Пользователи отмечают, что силовик выглядел «помятым» и, по их словам, напоминал «типичного мужчину после пятничной попойки».
«Даже через экран кажется, что несет перегаром», — пишут в комментариях.
Ранее СМИ не раз обращали внимание на то, что многие высокопоставленные военные в окружении Лукашенко имеют далекий от спортивного вид и явно не прочь «заглянуть в стакан».
🥃 В сети шутят над внешним видом командующего ССО Беларуси— Сharter97.org (@charter_97) August 4, 2025
В соцсетях бурно обсуждают недавнее видео с командующим Сил специальных операций Беларуси Вадимом Денисенко.
Пользователи отмечают, что силовик выглядел «помятым» и, по их словам, напоминал «типичного мужчину после… pic.twitter.com/npjf2nbvjg