закрыть
4 августа 2025, понедельник, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети высмеяли командующего ССО Беларуси

1
  • 4.08.2025, 10:00
  • 1,890
В Сети высмеяли командующего ССО Беларуси
Вадим Денисенко

В комментариях намекают на пагубную привычку Вадима Денисенко.

В соцсетях бурно обсуждают недавнее видео с командующим Сил специальных операций Беларуси Вадимом Денисенко.

Пользователи отмечают, что силовик выглядел «помятым» и, по их словам, напоминал «типичного мужчину после пятничной попойки».

«Даже через экран кажется, что несет перегаром», — пишут в комментариях.

Ранее СМИ не раз обращали внимание на то, что многие высокопоставленные военные в окружении Лукашенко имеют далекий от спортивного вид и явно не прочь «заглянуть в стакан».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич