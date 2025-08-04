В Сети высмеяли командующего ССО Беларуси 1 4.08.2025, 10:00

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Вадим Денисенко

В комментариях намекают на пагубную привычку Вадима Денисенко.

В соцсетях бурно обсуждают недавнее видео с командующим Сил специальных операций Беларуси Вадимом Денисенко.

Пользователи отмечают, что силовик выглядел «помятым» и, по их словам, напоминал «типичного мужчину после пятничной попойки».

«Даже через экран кажется, что несет перегаром», — пишут в комментариях.

Ранее СМИ не раз обращали внимание на то, что многие высокопоставленные военные в окружении Лукашенко имеют далекий от спортивного вид и явно не прочь «заглянуть в стакан».

🥃 В сети шутят над внешним видом командующего ССО Беларуси



В соцсетях бурно обсуждают недавнее видео с командующим Сил специальных операций Беларуси Вадимом Денисенко.



Пользователи отмечают, что силовик выглядел «помятым» и, по их словам, напоминал «типичного мужчину после… pic.twitter.com/npjf2nbvjg — Сharter97.org (@charter_97) August 4, 2025

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