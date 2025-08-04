Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинцев

Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинцев11
- 4.08.2025, 12:08
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Из-за соцвыплат многие украинцы не хотят устраиваться на работу в Германии.
Премьер немецкой Баварии Маркус Зёдер призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи «бюргергельд» (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан), которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.
Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
По словам Зёдера, необходимо принять меры, чтобы «украинцы больше не получали «бюргергельд».
Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят устраиваться на работу в Германии.
«Вот почему у нас так мало работников из Украины, хотя они имеют хорошее образование», – сказал премьер Баварии.
Телеканал также приводит данные, согласно которым в мае 2025 года уровень занятости граждан Украины в Германии составлял 34,9% и постоянно растет.