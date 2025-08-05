NYT: Что важно знать о торговле нефтью между Индией и Россией 2 5.08.2025, 18:15

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Это усложняет достижение соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели.

Президент США Дональд Трамп обвинил Индию в поддержке российской военной кампании на Украине через закупки российской нефти и заявил о введении новых торговых пошлин. Это заявление поставило под угрозу переговоры о торговом соглашении между Вашингтоном и Нью-Дели, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп объявил, что индийские товары будут обложены 25-процентной пошлиной — выше, чем у других азиатских стран. В соцсетях он раскритиковал Индию за то, что она является «крупнейшим покупателем российской энергии наряду с Китаем». По его словам, страну ожидает дополнительное «наказание», детали которого пока не раскрываются.

Индия резко отреагировала, назвав требование США «возмутительным и необоснованным». В ответ Москва заявила, что попытки принудить другие страны к разрыву экономических связей с Россией являются «незаконными».

После начала войны в Украине в 2022 году доля российской нефти в импорте Индии выросла с 0,2% до 45%. Индийские НПЗ перерабатывают сырье для внутреннего потребления и экспорта в Европу.

Причины интереса Индии к российской нефти — низкие цены и соответствие требованиям индийских НПЗ. При этом аналитики отмечают, что полный отказ от поставок из России будет «дорогим, сложным и политически чувствительным».

По данным Lloyd’s List, несмотря на угрозы Трампа, поставки из России продолжаются — за минувшие выходные три танкера прибыли в индийские порты.

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