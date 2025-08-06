Еще один крупный корабль ВМФ России могут сдать в утиль после 11-летнего ремонта 1 6.08.2025, 10:31

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Судно ждет участь «Адмирала Кузнецова».

Ремонт и модернизация большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко», входившего в состав Северного флота РФ и отправленного на реконструкцию еще в 2014 году, не завершатся в 2025-м, как предполагалось. Об этом рассказали источники «Известий», которые затруднились назвать конкретные сроки завершения работ и вывода корабля на учения, пишет The Moscow Times.

Работы проводятся на 35-м судоремонтном заводе, который семь лет ремонтировал единственный авианосец в составе ВМФ РФ крейсер «Адмирал Кузнецов», отправленный в итоге на консервацию. Несмотря на то что на «Адмирал Чабаненко» планировалось установить современное ракетное вооружение, переквалифицировав его во фрегат, корабль может постичь та же участь, что и «Кузнецов», считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Все зависит от того, как флот решит. Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже», — сказал он.

С его мнением соглашается сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник, который отметил, что «есть вероятность» консервации «Чабаненко». По его словам, ремонтирующий БПК 35-й завод — это «кладбище кораблей, где регулярно срывают сроки работ», что влечет за собой уголовные дела. Предприятие «находится не в лучшем состоянии» — и по производственным возможностям, и по уровню кадров и менеджмента. «Плюс есть объективная внешняя причина: у нас режут расходы на ряд флотских программ. И недофинансирование, и не самое лучшее состояние завода приводят к тому, что сначала ремонт затянулся до совершенно неприличных сроков, а теперь постоянно переносится вправо срок передачи корабля флоту», — заявил эксперт.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) запрос о комментарии проигнорировали.

Консервация авианосца «Кузнецов» может высвободить средства на завершение ремонта «Адмирала Чабаненко», полагает военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин, отметивший, что в стране наблюдается дефицит судоремонтных мощностей.

Болтенков также отметил, что некоторые основания надеяться на успешное завершение ремонта «Чабаненко» есть, и привел пример БПК «Вице-адмирал Кулаков», который ремонтировали около 20 лет. В результате он все-таки вышел в море. «Если модернизировать «Адмирал Чабаненко», это будет неплохой корабль. Все равно в ближайшие годы крупных кораблей для Северного флота не ожидается. Поэтому лучше закончить его ремонт», — констатировал эксперт.

«Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 был заложен в 1989 году, но из-за развала СССР спустить на воду его удалось лишь к концу 90-х. В 2009–2010 годах корабль контролировал безопасность судоходство в районе Африканского Рога и в Аденском заливе. Вооружен противокорабельными ракетами «Москит», зенитными комплексами «Кинжал» (64 ракеты), противолодочной ракетно-торпедной системой «Водопад» и рядом других модулей, а также оснащен гидроакустическим комплексом «Звезда-2» и радиоэлектронными средствами.

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