Что нужо знать белорусам об изменениях в польском законе об иностранцах 6.08.2025, 17:37

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Основные положения.

Правительство Польши утвердило проект изменений в закон об иностранцах и некоторые другие законы. В публичном доступе — основные положения документа. Их проанализировали юристы проекта Partyzanka.

Заявления на ВНЖ — через онлайн-модуль

Все заявления на временные или постоянные ВНЖ и карты долгосрочного резидента ЕС нужно будет подавать исключительно онлайн — через систему MOS II (Модуль Обслуживания Дел).

По мнению Совета министров, такое решение должно сократить злоупотребления со стороны посредников, ускорить процедуры и улучшить обмен информацией между воеводствами и Агентством внутренней безопасности.

Изменения для украинцев под временной защитой

Граждане Украины через MOS смогут подать заявление на трехлетний ВНЖ, чтобы перейти с временного статуса. Правительство видит в этом снижение нагрузки на систему социальной помощи.

Решения о депортации — быстрее и проще

Проект предусматривает, что уведомление об обязанности покинуть Польшу будет считаться доставленным, если решение отправлено на e-mail или через систему ePUAP.

Если другое государство ЕС уже приняло решение о возвращении иностранца, Польша не будет выносить свое отдельное решение, а просто признает решение другой страны. Это ускорит исполнение решений о возвращении, выданных иными странами ЕС.

Изменения вступят в силу после опубликования.

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