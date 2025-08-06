Что нужо знать белорусам об изменениях в польском законе об иностранцах
- 6.08.2025, 17:37
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Основные положения.
Правительство Польши утвердило проект изменений в закон об иностранцах и некоторые другие законы. В публичном доступе — основные положения документа. Их проанализировали юристы проекта Partyzanka.
Заявления на ВНЖ — через онлайн-модуль
Все заявления на временные или постоянные ВНЖ и карты долгосрочного резидента ЕС нужно будет подавать исключительно онлайн — через систему MOS II (Модуль Обслуживания Дел).
По мнению Совета министров, такое решение должно сократить злоупотребления со стороны посредников, ускорить процедуры и улучшить обмен информацией между воеводствами и Агентством внутренней безопасности.
Изменения для украинцев под временной защитой
Граждане Украины через MOS смогут подать заявление на трехлетний ВНЖ, чтобы перейти с временного статуса. Правительство видит в этом снижение нагрузки на систему социальной помощи.
Решения о депортации — быстрее и проще
Проект предусматривает, что уведомление об обязанности покинуть Польшу будет считаться доставленным, если решение отправлено на e-mail или через систему ePUAP.
Если другое государство ЕС уже приняло решение о возвращении иностранца, Польша не будет выносить свое отдельное решение, а просто признает решение другой страны. Это ускорит исполнение решений о возвращении, выданных иными странами ЕС.
Изменения вступят в силу после опубликования.