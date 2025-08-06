закрыть
6 августа 2025, среда, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что нужо знать белорусам об изменениях в польском законе об иностранцах

  • 6.08.2025, 17:37
  • 1,052
Что нужо знать белорусам об изменениях в польском законе об иностранцах

Основные положения.

Правительство Польши утвердило проект изменений в закон об иностранцах и некоторые другие законы. В публичном доступе — основные положения документа. Их проанализировали юристы проекта Partyzanka.

Заявления на ВНЖ — через онлайн-модуль

Все заявления на временные или постоянные ВНЖ и карты долгосрочного резидента ЕС нужно будет подавать исключительно онлайн — через систему MOS II (Модуль Обслуживания Дел).

По мнению Совета министров, такое решение должно сократить злоупотребления со стороны посредников, ускорить процедуры и улучшить обмен информацией между воеводствами и Агентством внутренней безопасности.

Изменения для украинцев под временной защитой

Граждане Украины через MOS смогут подать заявление на трехлетний ВНЖ, чтобы перейти с временного статуса. Правительство видит в этом снижение нагрузки на систему социальной помощи.

Решения о депортации — быстрее и проще

Проект предусматривает, что уведомление об обязанности покинуть Польшу будет считаться доставленным, если решение отправлено на e-mail или через систему ePUAP.

Если другое государство ЕС уже приняло решение о возвращении иностранца, Польша не будет выносить свое отдельное решение, а просто признает решение другой страны. Это ускорит исполнение решений о возвращении, выданных иными странами ЕС.

Изменения вступят в силу после опубликования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип